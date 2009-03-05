Auch Air Canada meldet weniger Verkehr

Air Canada und ihre regionale Airline Jazz vermelden eine Abnahme des Verkehrs für den Monat Februar.

Der Verkehr der in Montreal beheimateten Airline und ihrer Regionalgesellschaft Jazz ging um 10,5 Prozent auf 3,41 Milliarden RPMs zurück, während die Kapazität ebenfalls um 11 Prozent abnahm und bei 4,28 Milliarden ASM lag. Daraus ergab sich eine durchschnittliche Auslastung von 79,6 Prozent, 0,4 Prozentpunkte mehr als im Februar 2008. In der Zeit seit Anfang Jahr bis Ende Februar erreichte der Verkehr 7,12 Milliarden RPM, 9,5 Prozent weniger als im Vorjahr, und auch die Kapazität sank um 9,9 Prozent auf 9,03 Milliarden ASMs. Die Auslastung stieg während dieser Zeit um 0,3 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent.