Atlasglobal fliegt von Hamburg nach Istanbul

Hamburg Airport (Foto: Hamburg Airport)

Seit dem 1. Juni verbindet Atlasglobal Hamburg Airport per Direktflug einmal täglich mit Istanbul.

Passend zur Sommerreisezeit startet die türkische Fluggesellschaft täglich um 15:15 Uhr von Hamburg aus in Richtung Istanbul-Atatürk. Ankunft am türkischen Flughafen ist um 19:25 Uhr. Die Flüge ab Istanbul heben täglich um 10:40 Uhr ab und erreichen Hamburg Airport um 13:00 Uhr. Auf der Strecke setzt Atlasglobal eine Maschine vom Typ Airbus A321 ein.

Das Drehkreuz Istanbul dient als Umsteigemöglichkeit zu zahlreichen innertürkischen Destinationen sowie für Anschlussflüge zu internationalen Zielen wie unter anderem Doha, Kuwait, Teheran und Tiflis. Passagiere ab Hamburg haben die Möglichkeit, via Istanbul 21 Destinationen zu erreichen. Die türkische Fluggesellschaft bietet sowohl Economy- als auch Business Class Tarife an.

„Wir freuen uns, dass Atlasglobal ab diesem Sommer auch von Hamburg aus fliegt und zusätzliche Verbindungen nach Istanbul und darüber hinaus anbietet“, sagt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport. „Unsere Fluggäste haben so eine attraktive Auswahl an Flugangeboten und können sich zusätzlich für unterschiedliche Preiskategorien entscheiden. Der Flughafen Hamburg hat ein weit verzweigtes Streckennetz und bietet mit nur einmal Umsteigen Verbindungen zu über 900 Zielen an.“

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