Atlas wird Boeing Dreamlifter betreiben

Der Frachtspezialist Atlas Air hat den Zuschlag von Boeing bekommen, die vier Boeing 747 Dreamlifter zu betreiben.

Bei den vier Boeing 747 Dreamlifter Vollfrachtern handelt es sich um Boeing 747-400 Passagierflugzeuge, die in Taiwan zu Spezialfrachtern umgebaut wurden. Die vier Maschinen werden hauptsächlich zum Transport der großen Rumpfteile des Boeing 787 Dreamliner benutzt, die von den Zulieferbetrieben zur Endmontage geflogen werden müssen. Der Vertrag wird Ende 2010 in Kraft treten und über neun Jahre gültig sein. Boeing wird die Maschinen weiterhin besitzen und für Teile der direkten Betriebskosten zuständig sein, Atlas Air wird die Besatzungen zur Verfügung stellen und für die Wartungs- und Versicherungskosten verantwortlich sein.