Atlas vermittelt drei King Airs

Atlas Air Service AG King Air 250 (Foto: Atlas Air Service AG)

Atlas Air Service AG verzeichnet einen bemerkenswerten internationalen Vermittlungserfolg: Innerhalb von nur vier Wochen konnte das Unternehmen drei Flugzeuge der Beechcraft King Air Familie erfolgreich vermitteln.

Bei den verkauften Flugzeugen handelt es sich um drei unterschiedliche Beechcraft-Flugzeuge: eine King Air 250 aus dem Baujahr 2016, eine King Air C90A aus dem Baujahr 1985 sowie eine King Air C90GTx aus dem Jahr 2010.

Die Flugzeuge wurden an Kunden in den USA und Brasilien verkauft. Dies unterstreicht die internationale Ausrichtung, die weltweite Vernetzung und die grenzüberschreitende Vertriebskompetenz von Atlas Air Service im Aircraft Sales-Geschäft.

Atlas Air Service begleitete die Flugzeugeigentümer mit seiner langjährigen Erfahrung und umfassender Marktkenntnis durch den gesamten Verkaufsprozess, von den ersten Angeboten über technische Vertragsthemen, Vorverkaufsinspektion (PPI), Closing und bis zur Übernahme durch den neuen Eigentümer. „Unser Ziel ist es, für jeden Kunden das bestmögliche Verkaufsergebnis zu erzielen und gleichzeitig eine professionelle und sichere Transaktionsabwicklung zu gewährleisten“, so Hans Doll, Director Aircraft Sales bei Atlas Air Service.

Als erster IADA-akkreditierter Händler in Kontinentaleuropa zählt Atlas Air Service zu den international etablierten Anbietern im Handel mit Geschäftsreiseflugzeugen. Die Akkreditierung durch die International Aircraft Dealers Association (IADA) steht für hohe ethische Standards und größtmögliche Transparenz während des gesamten Verkaufsprozesses.

Atlas Air Service verfügt über langjährige Erfahrung in der weltweiten Vermarktung von Geschäftsreiseflugzeugen führender Hersteller, darunter insbesondere Beechcraft, Cessna und Embraer.

In den vergangenen zehn Jahren hat das Unternehmen mehr als 150 neue und gebrauchte Flugzeuge erfolgreich auf dem internationalen Markt vermittelt.

Zum Kundenkreis gehören private Flugzeugeigentümer ebenso wie mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch DAX-Unternehmen.

Atlas Air Service