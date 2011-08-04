Atlas erhält erste Boeing 747-8F im Oktober

Die Zulassung des neuen Frachtjumbos wird in den nächsten Wochen erwartet, die Frachtfluggesellschaft Atlas Air kann ihre erste Boeing 747-8F voraussichtlich im Oktober 2011 übernehmen.

Atlas Air Worldwide Holdings hat bei Boeing zwölf 747-8F Vollfrachter im Bestellbuch, die Maschinen wurden im 2006 bestellt, neben den Festbestellungen ist Atlas auch im Besitz von vierzehn Vorkaufsrechte auf den neusten Frachter von Boeing. Die ersten Auslieferungen waren bereits 2010 geplant, mit den Verzögerungen wird es jetzt Oktober 2011, im laufenden Jahr werden noch zwei weitere 747-8F an Atlas gehen. Die ersten drei 747-8F Vollfrachter von Atlas werden an British Airways vermietet.