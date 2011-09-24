Atlas bestellt drei Boeing 747-8 Frachter ab

Der Frachtspezialist Atlas Air hat bei Boeing ursprünglich zwölf Boeing 747-8F Vollfrachter bestellt, die ersten drei Flugzeuge hätten noch in diesem Jahr ausgeliefert werden sollen.

Atlas Air steigt vertraglich bei den ersten drei Maschinen aus und begründet die Entscheidung mit den bekannten Performance shortfalls der ersten Maschinen und hofft, dass bei den nächsten Flugzeugen diese Mängel ausgemerzt sind. Boeing hatte die drei ersten Boeing 747-8F für Atlas Air kürzlich von anfangs 2012 auf Oktober und November 2011 vorgezogen und wollte dadurch der Frachtairline aus den USA entgegenkommen. Atlas Air hat die 747 Frachter 2006 bei Boeing in Auftrag gegeben und die erste Lieferung war für 2010 geplant, wie der Auslieferungsfahrplan jetzt aussieht konnte noch nicht in Erfahrung gebracht werden. Boeing hat für ihren 319 Millionen teuren Vollfrachter 78 offene Bestellungen im Auftragsbuch.