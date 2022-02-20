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Atlas Air fliegt für Kühne+Nagel

20.02.2022 RK
Boeing 747 8F Atlas Air Kühne + Nagel
Boeing 747-8F Atlas Air Kühne + Nagel (Foto: Kühne + Nagel)

Kühne+Nagel hat mit Atlas Air einen langfristigen Chartervertrag für den Betrieb von zwei Boeing 747-8F Frachter abgeschlossen.

Die US-amerikanische Atlas Air wird ab dem dritten Quartal 2022 mit zwei Boeing 747-8F im Auftrag des Logistikers Kühne+Nagel fliegen. Laut einer Medienmitteilung von Kühne+Nagel handelt es sich um die beiden letzten Boeing 747-8F, die von Boeing hergestellt werden. Die erste Boeing 747-8F soll ab diesem Sommer exklusiv im Auftrag von Kühne+Nagel eingesetzt werden, im vierten Quartal 2022 soll dann die zweite Maschine dazukommen.

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