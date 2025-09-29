Atlas Air Service AG vermittelt Beechcraft King Air

Atlas Air Service AG vermittelt Beechcraft King Air B200 (Foto: Atlas Air Service AG)

Atlas Air Service AG freut sich, die erfolgreiche Vermittlung einer Beechcraft King Air B200 bekannt zu geben.

Das bewährte Turboprop-Flugzeug wurde im Rahmen eines exklusiven Vermittlungsvertrags an einen mittelständischen Unternehmer aus Deutschland übergeben.

Die Beechcraft King Air B200 gilt als echter Klassiker unter den Geschäftsreiseflugzeugen und ist weltweit für ihre Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Mit einer maximalen Reichweite von ca. 1.200 nautischen Meilen, einer Reisegeschwindigkeit von rund 280 Knoten und einer Reisehöhe von bis zu 35.000 Fuß bietet die B200 jet-ähnliche Leistungswerte – bei deutlich geringeren Betriebskosten. Dank der Fähigkeit, auf kurzen und unbefestigten Pisten zu operieren, eignet sich das Flugzeug zudem ideal für kleinere Regionalflughäfen. Der großzügige Kabinenraum bietet komfortabel Platz für bis zu 7 Passagiere und ist mit einer Druckkabine ausgestattet – ein Pluspunkt für sichere Reisen auf mittleren Distanzen.

„Wir freuen uns, unsere Expertise im Bereich der Flugzeugvermittlung erneut unter Beweis gestellt zu haben. Unser Kunde erhält mit der B200 aus dem Baujahr 2007 ein äußerst vielseitiges Flugzeug, das perfekt zu seinen unternehmerischen Anforderungen passt.“, sagt Hans Doll, Sales Director, Atlas Air Service AG.

„Der erfolgreiche Abschluss des Projekts unterstreicht, dass unsere Kenntnisse im Gebrauchtflugzeughandel wertgeschätzt werden. Diese Transaktion ist der zwölfte erfolgreiche Geschäftsabschluss in diesem Jahr, was zeigt, dass Atlas Air Service eine sehr gefragte Adresse für Themen rund um die Abwicklung von Flugzeughandelsgeschäften ist.“, so Jannes Manßen, Aircraft Sales/ Business Development, Atlas Air Service AG.

„Die persönliche und fachlich herausragende Beratung durch das Team von Atlas hat maßgeblich zu meiner Kaufentscheidung beigetragen. Besonders beeindruckt haben mich die detaillierten Kenntnisse zu Betriebskosten und Marktlage – hier zeigt sich, wie wertvoll es ist, einen erfahrenen Partner wie Atlas Air Service zu konsultieren.“ fasst Siegmar Krull, Käufer der King Air, seine Eindrücke zusammen.

Das Flugzeug wird künftig von der ChallengeLine LS GmbH aus Bocholt betrieben. Durch den im Schwesterunternehmen BLISSAIR GmbH vorhandenen Full-Flight-Simulator für die Beechcraft King Air B200 ergeben sich wertvolle Synergien – insbesondere im Hinblick auf Pilotentraining, Sicherheit und operative Effizienz.

Atlas Air Service AG bietet seit über 50 Jahren umfassende Dienstleistungen rund um Geschäftsreiseflugzeuge – von Wartung, Instandhaltung und Charter bis hin zur Flugzeugvermittlung. Der erfolgreiche Abschluss dieses Projekts unterstreicht die Kompetenz und das Vertrauen, das Kunden in Atlas Air Service setzen.

Atlas Air Service