Atlas Air Service AG als Händler für Sondermissionsflugzeuge

Atlas Air Service AG und Sales Representatives für Sondermissionsflugzeuge (Foto: Atlas Air Service AG)

Atlas Air Service AG wurde von Textron Aviation Inc. zum Authorized Sales Representative for Special Mission Aircraft ernannt.

Textron Aviation Inc. zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Geschäftsreiseflugzeugen und ist bekannt für die Modelle Beechcraft King Air, Cessna Citation und Cessna Caravan. Diese Modelle stehen für ihre robusten, flexiblen und wirtschaftlich guten Eigenschaften und machen sie damit zur idealen Basis für anspruchsvolle Sondermissionsflugzeuge (Special Mission Aircraft, SMA).

Dank der jahrzehntelangen technischen Expertise in der Wartung von Beechcraft und CessnaFlugzeugen, sowie der umfangreichen Erfahrung im Bereich der Sondermissionsumbauten ist Atlas der perfekte Partner für Textron Aviation. Künftig können nun auch am Standort Bremen Umrüstungen zu Sondermissionsflugzeugen für diese Flugzeugmuster installiert und so passgenaue Lösungen für eine Vielzahl spezieller Einsatzbereiche realisiert werden.

Einsatzbereiche von Sondermissionsflugzeugen sind Airborne Intelligence Surveillance

Reconnaissance (ISR), Maritime Patrol, Border Guard, Search and Rescue (SAR), Flight Inspection, Air Ambulance, Atmospheric Research, Aerial Survey sowie Trainings- und Regierungsflüge.

Über die Flugzeugumrüstung für die genannten Einsatzbereiche hinaus, ist Atlas Air Service befugt, auch komplexe Installationen von Textron Aviation Hersteller-Kits wie Extended Nose, Drop Hatch oder Extended Range (ER) am Standort Bremen zu integrieren. Als Authorized Sales Representative for Special Mission Aircraft erhält Atlas Air Service zusätzlich die Autorisierung zum Verkauf dieser maßgeschneiderten Sondermissionsflugzeuge.

Wir sind stolz darauf, Teil des Textron Aviation-Netzwerks für den Umbau und Verkauf von Flugzeugen zu sein, die für Sondermissionen eingesetzt werden. Diese strategische Kooperation unterstreicht nicht nur unsere langjährige Expertise mit Geschäftsreiseflugzeugen und den Sondermissionsumbauten, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten der strategischen Geschäftsentwicklung,

sagt Nicolas von Mende, CEO bei Atlas Air Service AG.

Gemeinsam mit Textron Aviation bieten wir unseren Kunden individuell konfigurierbare Lösungen auf höchstem technischem Niveau an und sind nun autorisiert, Projekte von der Umrüstung in den eigenen Werfthallen, dem Verkauf bis zur Auslieferung der Luftfahrzeuge zu begleiten. Zudem können wir selbst die werksmäßig angebotenen Modifikationen nachträglich in Deutschland einrüsten,

so Gregor Bremer, COO bei Atlas Air Service AG.

Mit über 50 Jahren Erfahrung in der Luftfahrt gehört Atlas Air Service heute zu den führenden Anbietern von Business Aviation Services in Europa.

Die Ernennung zum Authorized Sales Representative for Special Mission Aircraft für Beechcraft King Air, Cessna Citation und Cessna Caravan markiert einen bedeutenden Meilenstein in der strategischen Weiterentwicklung des Unternehmens.