Atlas übernimmt Boeing 747-8 Frachter

Am Donnerstag, den 3. November 2011, konnte Atlas Air bei Boeing in Everett ihren ersten Boeing 747-8 Jumbo Frachter abholen.

Atlas Air Worldwide Holding hat bei Boeing neun der neuen Jumbos bestellt. Die erste Maschine ist in den Farben von British Airways lackiert, da sie von British über einen Aircraft Crew Maintenance and Insurance (AMCI) Vertrag für einige Jahre von Atlas Air eingemietet wurde. Die Boeing 747-8 ist mit einer Länge von 76,3 Meter 5,6 Meter länger als die Boeing 747-400F und wird durch vier moderne GEnx-2B Triebwerke von General Electric angetrieben.