Atlantic Airways kauft Airbus A320

Atlantic Airways A320 (Foto: Airbus Concept)

Atlantic Airways hat einen Airbus A320 bestellt, welcher Ende 2016 geliefert werden soll.

Die A320 wird mit 168 Sitzen ausgestattet sein. Grund des Kaufes ist die steigende Passagiernachfrage auf der Strecke Färöer – Kopenhagen. Momentan betreibt die Fluggesellschaft, welche ihren Sitz auf den Färöer Inseln hat, bereits drei Airbus A319. Von diesen drei A319 sind zwei geleast. Atlantic Airways will einen dieser Verträge verlängern, denn die beiden Leasingverträge laufen im September 2016 aus, also wenige Monate bevor der neue Airbus A320 eintrifft.