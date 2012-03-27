Atlantic Airways übernimmt Airbus Jet

Die nationale Fluggesellschaft der Färöer Inseln konnte kürzlich ihren ersten Airbus A319 übernehmen.

Atlantic Airways wird den A319 hauptsächlich auf der Strecke nach Kopenhagen einsetzen. Die Inselgruppe im Nordatlantik gehört zu Dänemark und verfügt über eine autonome Verwaltung. Der A319 Jet von Atlantic Airways verfügt über 144 Sitzplätze in einer reinen Economy Kabinenauslegung. Die Maschine wird durch Triebwerke von CFM angetrieben. Atlantic Airways wurde 1987 gegründet und betreibt neben dem neuen A319 eine Flotte aus fünf Jumbolinos und zwei Bell 412 Hubschraubern.