Atlantic Airways übernimmt Airbus A320

Atlantic Airways Airbus A320 (Foto: Airbus)

Atlantic Airways, die nationale Fluggesellschaft der Färöer-Inseln, hat bei Airbus seinen ersten A320 übernommen.

Atlantic Airways hat bei dem europäischen Flugzeugbauer im Sommer 2015 einen Airbus A320 bestellt, die Maschine konnte nun planmässig übernommen werden. Der A320 von Atlantic Airways ist mit 168 Sitzen in einer Klasse ausgestattet, er wird auf dem bestehenden Streckennetz eingesetzt.

Bislang hatte Atlantic Airways drei geleaste A319 im Einsatz, eine dieser Maschinen wurde nun an den Vermieter zurückgegeben.