Athens Airways bietet für Olympic Airlines

Die neu lancierte Athens Airways sagte, sie hätte gemeinsam mit dem US-amerikanischen Betreiber SkyOne ein Gebot für die griechische Olympic Airlines abgegeben.

Athens Airways hat gemeinsam mit dem US-amerikanischen Betreiber SkyOne ein Gebot für die griechische Olympic Airlines abgegeben.

Griechenland stritt seit Jahren mit Brüssel über Staatshilfe für Olympic, bis die EU den Verkauf erlaubte. Dann wurde Olympic in drei Einheiten zerteilt, um den Verkauf zu vereinfachen. Die Haupteinheit enthält Fluggeschäft und die Streckenrechte, konnte aber bei keiner grossen europäischen Airline Interesse wecken.

Athens Airways ist eine neu gegründete private Fluggesellschaft, die vor allem im Inland fliegen will. SkyOne ist ein Charterunternehmen, das nach Europa und Asien fliegt.