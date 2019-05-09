Asphaltarbeiten am Flughafen Köln

Flughafen Köln Bonn Low Pass (Foto: Robert Kühni)

Am zweiten Mai-Wochenende (11. und 12.5.) finden die bereits angekündigten Ausbesserungsarbeiten der Asphaltdecke der großen Start- und Landebahn statt.

Für das 30-stündige Bauzeitfenster von Samstag, 12 Uhr, bis Sonntag, 18 Uhr, wird die Bahn gesperrt. Der Flugbetrieb wird in dieser Zeit über die Querwindbahn und die kleine Parallelbahn abgewickelt.

Im Anschluss an die Asphaltarbeiten werden vom 13. bis 17. Mai Restarbeiten – etwa an der Befeuerung - tagsüber während der Woche durchgeführt. An diesen Tagen ist die große Start- und Landebahn von 8 bis 18 Uhr gesperrt, der Verkehr läuft über die beiden anderen Bahnen. Über die Mittagszeit sind die Bautrupps im Kreuzungsbereich von Querwindbahn und großer Start- und Landebahn unterwegs. In einem zweistündigen Zeitraum läuft der Verkehr über die kleine Parallelbahn. Die Sperrzeit wird zudem genutzt, um routinemäßige Mäharbeiten durchzuführen.

Für den Fall, das die Witterungsverhältnisse am 11. und 12. Mai keine Arbeiten an der Asphaltdecke zulassen, ist das Folgewochenende (18. und 19.5.) als Schlechtwetter-Reserve vorgesehen. In diesem Fall verschieben sich auch die werktäglichen Restarbeiten auf den 20. bis 24. Mai.

Die Generalsanierung der großen Start- und Landebahn war im November 2018 abgeschlossen worden. Bei baulichen Qualitätsüberprüfungen wurde festgestellt, dass die Qualität der neu aufgetragenen Asphaltdeckschicht in einem Teilbereich nicht den vom Flughafen vorgegebenen Kriterien entspricht und Nachbesserungen erforderlich sind, um die Langlebigkeit der Bahn zu gewährleisten. Diese Nachbesserungen stehen jetzt auf dem Programm.

Im Herbst dieses Jahres werden noch einmal Sperrzeiten auf der großen Start- und Landebahn nötig sein, um auf der nachgebesserten Asphaltschicht das finale Grooving durchzuführen. Dabei wird die Asphaltoberfläche mit Rillen versehen, um das Abfließen von Wasser zu verbessern. Der Flughafen wird über die Termine frühzeitig informieren. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Flughafens: www.koeln-bonn-airport.de/unternehmen/sanierungsmassnahmen.

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