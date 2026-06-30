Asiana Airlines verlässt Star Alliance

Asiana Airlines Airbus A380 (Foto: Airbus)

Asiana Airlines mit Hauptsitz in Seoul wird die Star Alliance am 16. Dezember 2026, 23:59 Uhr koreanischer Standardzeit, offiziell verlassen.

Seit dem Beitritt zur Star Alliance im Jahr 2003 hat Asiana Airlines eine geschätzte Rolle bei der Bereitstellung nahtloser Kundenerlebnisse im gesamten Netzwerk gespielt. Im Namen aller Mitgliedsfluggesellschaften dankt Star Alliance Asiana Airlines und seinen Mitarbeitern dafür, dass sie zu dem außergewöhnlichen Kundenerlebnis beigetragen haben, für das die Allianz weltweit bekannt ist.

Star Alliance und Asiana Airlines werden eng zusammenarbeiten, um ein nahtloses und koordiniertes Erlebnis für Kunden im Vorfeld des Ausscheidens der Fluggesellschaft aus der Allianz zu gewährleisten. Kunden, die in einem Vielfliegerprogramm einer Star Alliance-Mitgliedsfluggesellschaft registriert sind, können weiterhin Meilen auf von Asiana Airlines durchgeführten Flügen sammeln, die am oder vor dem 15. Oktober 2026 abfliegen. Kunden können außerdem weiterhin Meilen für Star Alliance-Prämientickets und Upgrades auf Asiana Airlines für Reisen einlösen, die am oder vor dem 16. Dezember 2026 abgeschlossen werden, vorbehaltlich der Einlösungsrichtlinien und Fristen ihres jeweiligen Vielfliegerprogramms. Kunden wird empfohlen, sich für Details an ihr jeweiliges Vielfliegerprogramm zu wenden. Darüber hinaus können Kunden mit Star Alliance Gold- und Silver-Status weiterhin Allianz-Statusvorteile genießen, einschließlich Priority Services, wenn sie bis zum 16. Dezember 2026 mit Asiana Airlines reisen. Star Alliance Gold-Kunden können außerdem weiterhin Lounge-Zugang genießen, einschließlich in teilnahmeberechtigten Asiana Airlines-Lounges, wenn sie im Star Alliance-Netzwerk reisen.

Nach dem Ausscheiden von Asiana Airlines aus der Star Alliance werden 14 Star Alliance-Mitgliedsfluggesellschaften weiterhin zum und vom Incheon International Airport fliegen, darunter Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, EVA Air, Ethiopian Airlines, Lufthansa, LOT Polish Airlines, SWISS, Singapore Airlines, Shenzhen Airlines, Thai Airways, Turkish Airlines und United. Heute führen diese Mitgliedsfluggesellschaften monatlich mehr als 1.900 Direktflüge vom Incheon International Airport zu 29 Zielen weltweit durch.

Ab dem 17. Dezember 2026 wird Star Alliance aus 25 Mitgliedsfluggesellschaften bestehen und weiterhin mehrstufige globale Reisen für Kunden mühelos gestalten.

Die Lufthansa Group hat sich frühzeitig auf diesen Übergang vorbereitet, um die Kontinuität für die Kunden zu gewährleisten, einschließlich der Umbuchung bestehender Tickets auf Korean Air ab September 2026.

Gleichzeitig passt die Lufthansa Group ihre Marktstrategie in Korea an. Da die überwiegende Mehrheit unserer Passagiere Seoul als Endziel ansteuert, liegt der Fokus auf der Aufrechterhaltung eines starken und attraktiven Angebots durch eine Kombination aus Flug- und Bodenanbindungen, einschließlich des fortgesetzten Lounge-Zugangs am Flughafen Incheon und verbesserter Inlandsverbindungen innerhalb Koreas. Dies hat zu einer Vertiefung unserer Partnerschaft mit Jeju Air sowie zum Aufbau einer intermodalen Partnerschaft mit Korail, der staatlichen Eisenbahngesellschaft Südkoreas, geführt.

Über Star Alliance

Die 1997 als erste wirklich globale Luftfahrtallianz gegründete Star Alliance basierte auf einem Kundennutzenversprechen von globaler Reichweite, weltweiter Anerkennung und nahtlosem Service. Heute, geleitet von einer Vision für eine mühelos vernetzte Welt, bereichert Star Alliance Kundenreisen und stärkt die Loyalität, indem maßgeschneiderte Lösungen geschaffen werden, die Mitgliedsfluggesellschaften über ihre individuellen Möglichkeiten hinaus befähigen.

Die Mitgliedsfluggesellschaften sind: Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian Airlines, avianca, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, ITA Airways, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines, United.

Star Alliance vereint 26 der weltweit führenden Fluggesellschaften und bietet Reisenden nahtlosen Zugang zu über 1.150 Flughäfen in 190 Ländern – das entspricht 90 % der Welt. Weitere Anschlussflüge werden vom Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines angeboten.