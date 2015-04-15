Asiana A320 kommt von Piste ab

Asiana Airbus A320 runway excursion (Foto: APT Authority)

Ein Airbus A320 von Asiana ist in der Nacht vom 14. April 2015 auf dem Flughafen von Hiroshima zu kurz gelandet und anschliessend von der Piste abgekommen, dabei zogen sich dreiundzwanzig Passagiere leichte Verletzungen zu.

Asiana Airlines Flug OZ162 war gestern Nachmittag auf dem internationalen Flughafen von Seoul gestartet und hätte um 20 Uhr 00 auf dem Flughafen Hiroshima landen sollen. An Bord befanden sich neben acht Besatzungsmitglieder 74 Passagiere. Aus noch nicht bekannten Gründen schwebte der Airbus A320 zu tief ein und streifte kurz vor der Landebahnschwelle 28 die Sendeantenne des Landekurssenders. Nach der Landung kam der Airbus A320 links von der Piste ab und kam in fast entgegengesetzter Richtung zur Landebahn im Gras zum Stehen. Die Passagiere mussten nach der missglückten Landung das Flugzeug über die Notrutschen verlassen, 23 Insassen wurden bei dem Landeunfall leicht verletzt.

Zu dem Landezeitpunkt entleerten sich über dem Flughafen von Hiroshima schauerartige Niederschläge, die Wolkenbasis lag bei rund 360 Meter über dem Platz. Die Sichtweite war durch Nebelschwaden teilweise eingeschränkt. Der Wind war vernachlässigbar schwach.

Der Airbus A320 mit der Baunummer 3244 war knapp acht Jahre alt. Das Flugzeug wurde bei dem Landeunfall mittelschwer beschädigt.

METAR Wetter zum Landezeitpunkt

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