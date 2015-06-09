Asiana übernimmt vierten Airbus A380
09.06.2015 JS
Asiana Airlines konnte am Montag, den 8. Juni 2015, in Toulouse den vierten Airbus A380 übernehmen.
Der vierte Airbus A380 von Asiana trägt die Seriennummer MSN183 und wurde gestern Montag vom französischen Toulouse nach Seoul überflogen. Die Maschine ist in Südkorea auf die Kennung HL 7635 zugelassen.
Die Superjumbos von Asiana sind für 495 Passagiere in drei Klassen ausgelegt, 12 in der ersten Klasse, 66 in der Business Klasse und 417 in der Economy Klasse. Asiana hat bei Airbus insgesamt sechs A380 bestellt.