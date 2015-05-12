Asiana übernimmt dritten Airbus A380
12.05.2015 RK
Asiana Airlines konnte am Donnerstag, den 7. Mai 2015, in Toulouse den dritten Airbus A380 übernehmen.
Der dritte Airbus A380 von Asiana trägt die Seriennummer MSN179 und wurde am Donnerstag vom französischen Toulouse nach Seoul überflogen. Die Maschine ist in Südkorea auf die Kennung HL 7634 zugelassen.
Die Superjumbos von Asiana sind für 495 Passagiere in drei Klassen ausgelegt, 12 in der ersten Klasse, 66 in der Business Klasse und 417 in der Economy Klasse. Asiana hat bei Airbus insgesamt sechs A380 bestellt.