Armavia stellt Flugbetrieb ein

Armavia hat am Ostermontag Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb vollständig eingestellt. Geschäftsführer und Gründer Mikhail Bagdasarov hat die nahende Pleite bereits am Freitag, dem 29. März 2013, bekannt gegeben.

Armavia kämpfte seit längerem mit finanziellen Problemen und stand seit Herbst 2012 zum Verkauf an. Armavia wurde im Jahr 2001 ins Leben gerufen und hat derzeit 19 Destinationen im Programm und betreibt eine bunt gemischte Flotte bestehend aus drei Boeing 737-500, drei CRJ 200, ein A320 sowie einer Yak 42 und einer A319, die im Auftrag der Regierung betrieben werden. Die Airline war Erstkunde beim russischen Superjet 100, zeigte sich mit den Maschinen jedoch nicht zufrieden und retournierte sie wohl auch aus finanziellen Gründen an den Hersteller.