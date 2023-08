Arik Air kauft Boeing 747-8I

Die Fluggesellschaft aus Nigeria hat gestern bekannt gegeben, dass sie bei Boeing zwei neue Jumbos in Auftrag gegeben habe.

Die beiden Boeing 747-8I Intercontinental Jumbos entsprechen nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 635 Millionen US Dollar. Dieser Auftrag wurde durch Boeing bereits im Bestellbuch unter ungenannten Kunden geführt. Die in Nigeria beheimatete Fluggesellschaft ist in privaten Händen und bedient mehr als 30 Destinationen. Die Gesellschaft möchte während den nächsten Jahren zu einer dominanten Marke in Afrika heranwachsen.