Argentinien übernimmt Aerolineas

Die argentinische Regierung hat vereinbart, die strauchelnde Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas von der spanischen Reisegruppe Marsans zu übernehmen.

Der Preis für Marsans Anteile an der grössten Fluggesellschaft des Landes wird in einer detaillierten Untersuchung ermittelt. Die argentinische Regierung verstaatlichte bereits andere Bereitche wie das Postsystem, die Wasserversorgung und den Schienenverkehr. Auch die Strom- und Energieversorgung sind im Visier der Regierung. Die Gewerkschaften der 9.000 Angestellten begrüssten die Verstaatlichung von Aerolineas.