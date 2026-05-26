Aprilzahlen bei Scoot
26.05.2026 PS
Mit Scoot flogen im April 2026 insgesamt 1,272 Millionen Passagiere, das waren 12,9 Prozent mehr als im Vorjahresapril.
Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresapril um 14,2 Prozent auf 3,434 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 2,747 Milliarden Sitzplatzkilometer auf 3,124 Milliarden Sitzplatzkilometer um 13,7 Prozent verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag im April 2026 bei 91,0 Prozent, im Vorjahresapril lag sie mit 91,4 Prozent um 0,4 Prozentpunkte höher.