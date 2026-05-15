Aprilzahlen am Flughafen Wien

Flughafen Wien Vorfeld (Foto: Flughafen Wien)

Im April 2026 konnte der Flughafen Wien knapp 2,6 Millionen Passagiere abfertigen, verglichen mit dem Vorjahresapril entspricht dies einem Rückgang von 8,2 Prozent.

Am Standort Wien ging das Passagieraufkommen im April, wie erwartet, um 8,2% auf 2.578.674 Reisende zurück. Dazu beigetragen haben, dass Ostern 2026 bereits im März lag, die Reduktion des Low-Cost-Carrier-Angebots und das reduzierte Flugangebot angesichts der Krise im Nahen Osten.

Beim Passagieraufkommen im April 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) einen leichten Rückgang von 2,1% auf 3.675.425 Passagiere gegenüber dem Vorjahr.

Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im April 2026 deutlich auf 1.017.570 Reisende (+13,5%) und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 79.181 Reisende (+66,5%) zu. Im Zeitraum Jänner bis April 2026 legte das Passagieraufkommen in der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe um 2,9% auf 12.023.442 Reisende zu.

Der Nahost-Konflikt führt seit dem 28. Februar 2026 zu Einschränkungen im Flugverkehr der Region und wirkt sich derzeit dämpfend auf die Passagierentwicklung in Wien aus, längerfristige Auswirkungen hängen von der weiteren Dauer der störenden Einflüsse ab. Die Verkehrs- und Finanzguidance der Flughafen Wien AG für das Gesamtjahr 2026 bleibt auch unter Berücksichtigung der aktuellen Verkehrsentwicklung unverändert aufrecht.

Flughafen-Wien-Gruppe mit 3,7 Mio. (-2,1%) Passagieren im April 2026

Im April 2026 verzeichnete die Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) 3.675.425 Passagiere (-2,1% zu April 2025). Am Flughafen Malta stieg das Passagieraufkommen im April 2026 deutlich auf 1.017.570 Reisende (+13,5%) und am Flughafen Kosice legte das Passagieraufkommen stark auf 79.181 Reisende (+66,5%) zu.

Standort Wien: 2,6 Mio. (-8,2%) Passagiere im April 2026

Am Standort Flughafen Wien betrug das Passagieraufkommen im April 2026 2.578.674 (-8,2%) Reisende.

Verkehrsentwicklung im Detail

Die Zahl der Lokalpassagiere ging in Wien im Vergleich zum Vorjahr auf 1.980.322 (-8,7%) zurück, die Zahl der Transferpassagiere auf 575.488 (-7,2%). Die Flugbewegungen verzeichneten im April 2026 einen Rückgang auf 18.886 (-8,1%). Der Sitzladefaktor legte gegenüber dem April 2025 um 1,3 Prozentpunkte auf 82,2% zu. Das Frachtaufkommen lag bei 26.852 Tonnen (-0,5%).

Das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im April 2026 betrug nach Westeuropa 926.411 Reisende (-2,3% im Vergleich zum Vorjahr). Nach Osteuropa reisten im April 2026 insgesamt 188.079 Passagiere (-16,7%). Nach Nordamerika verzeichnete der Airport 36.142 Reisende (-3,0%) und nach Afrika 30.649 (-7,8%). Aufgrund der Krisensituation im Nahen Osten verzeichnete die Region Naher und Mittlerer Osten einen Passagierrückgang im April 2026 von -83,4% auf 16.925 Flugreisende. Der Ferne Osten verzeichnete einen Anstieg um 7,0% auf 59.275 Reisende.

Kumuliertes Passagieraufkommen Jänner bis April 2026: -1,5% in Wien und +2,9% in der FWAG-Gruppe

Von Jänner bis April 2026 ging das Passagieraufkommen am Flughafen Wien im Vergleich zum Vorjahr um 1,5% auf kumuliert 8.691.493 Fluggäste zurück. Das Frachtaufkommen stieg leicht um 0,2% auf 100.457 Tonnen. In der gesamten Flughafen-Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) stiegen die Passagierzahlen in diesem Zeitraum um 2,9% auf 12.023.442 Reisende.