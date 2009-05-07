April Zahlen von JetBlue

JetBlue Airways meldet für den vergangenen Monat einen Rückgang des Verkehrs um 2,7 Prozent bei ebenfalls reduzierter Kapazität.

Der Verkehr ging um 2,7 Prozent zurück und erreichte 2,22 Milliarden Revenue Passenger Miles, während die Kapazität um 4,0 Prozent auf 2,75 Milliarden Available Seat Miles sank. Die Auslastung verbesserte sich um 1,1 Prozentpunkte und erreichte 80,6 Prozent, während die Anzahl transportierter Passagiere um 0,8 Prozent auf 1.954.278 zurückging.



