Antonov An-178 steht im Flugtestprogramm

Antonov An-178 (Foto: Antonov)

Der neue Antonov An-178 Transporter steht seit dem 7. Mai 2015 im Flugtestprogramm, das Flugzeug soll in zwei Jahren zugelassen sein.

Bei dem An-178 Transporter handelt es sich um eine Weiterentwicklung aus dem Antonov An-148 Regionalflugzeug. Die An-178 verfügt über eine Heckladerampe und kann bis zu 18 Tonnen Fracht transportieren. Der Transporter eignet sich für militärische wie zivile Transportaufgaben. Der Flugzeugbauer aus Kiew rechnet sich für die An-178 gute Chancen aus, mit dem neuen Flugzeug alte An-12, An-26 und An-32 ersetzen zu können, man geht von einem Marktvolumen von mindestens 200 Flugzeugen aus.

Angetrieben wird der An-178 Transporter durch zwei Ivchenko-Progress D-436 Triebwerke, man möchte das Flugzeug jedoch auch mit westlichen Triebwerken ausrüsten und damit die Marktchancen erhöhen. Antonov ist bezüglich dieser Option im Gespräch mit Rolls-Royce und Pratt & Whitney. Für das neue Transportflugzeug konnte Antonov mit Silk Way Airlines bereits einen Erstkunden für zehn Flugzeuge finden.