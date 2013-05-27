Antonov 2 in Kirgisistan abgestürzt

In Kirgisistan ist am 24. Mai 2013 eine Antonov 2 abgestürzt, dabei kamen alle drei Insassen ums Leben.

Am Freitagmorgen startete die Antonov 2 von Valor Air zu einem landwirtschaftlichen Sprüheinsatz. Die Maschine ging in der Nähe von Zhyl-Kol im Süden von Kirgisistan zu Bruch und erlitt dabei Totalschaden. Alle drei Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die Antonov 2 wird in vielen Teilen der ehemaligen Sowjetunion auch heute noch als zuverlässiges Arbeitstier verwendet. Der robuste Doppeldecker wird häufig jedoch viel zu sorglos eingesetzt, gefährlichste Tiefflüge bei Sprüheinsätzen und Sichtflüge bei schlechtestem Wetter enden häufig mit einem tödlich verlaufenden Absturz.