AnadoluJet ab Hannover

Flughafen Hannover (Foto: Flughafen Hannover)

Die Turkish Airlines-Tochter AnadoluJet erweitert ihr Direktflugangebot ab Hannover und fliegt ab sofort auch nach Antalya und Ankara.

Bereits seit einigen Wochen fliegt AnadoluJet schon von Hannover nach Istanbul Sabiha-Gökcen. Am Samstag wurde die Strecke HAJ – ESB offiziell wiederaufgenommen. Flughafen-Geschäftsführer Dr. Raoul Hille und Turkish Airlines-General Manager Dr. Osman Nuri Hasirci begrüßten die Passagiere und Crew des Fluges TK 7811. „Wir sind sehr glücklich, dass sich die Zusammenarbeit zwischen Turkish Airlines bzw. AnadoluJet und dem Hannover Airport auch nach der coronabedingten Zwangspause weiterhin so positiv entwickelt. Wir können den Passagieren Direktflüge zu neun türkischen Destinationen ab Hannover anbieten.“, sagt Dr. Hasirci.

AnadoluJet ist als hundertprozentige Tochter der Low-Cost-Carrier der Turkish Airlines. Die Airline überzeugt durch eine besonders hohe Servicequalität, z.B. bei Gepäck und Bordverpflegung. Sie fliegt bis zu 70 Destinationen an.

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