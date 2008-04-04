An-28 von Blue Wing abgestürzt

Blue Wing Airlines musste gestern einen Absturz einer Antonov An-28 beklagen, bei dem Umfall kamen alle Insassen ums Leben.

Bei der noch jungen Fluggesellschaft aus Surinam in Südamerika war noch niemand erreichbar, laut Medienangaben war das Flugzeug auf einem Flug zwischen Paramaribo und Benzdorp kurz vor der Landung abgestürzt. Alle 18 Fluggäste und die zwei Besatzungsmitglieder kamen nach örtlichen Angaben ums Kleben. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt.

Die noch junge Airline aus Surinam fliegt mit kleineren Cessnas, einem Twin Otter und Antonov An-28 Flugzeugen. Bei der abgestürzten Maschine handelt es sich um eine Turboprop getriebene Antonov An-28 aus polnischer Produktion mit 18 Passagiersitzen.