Amsterdam erwartet hohes Ferienaufkommen

Flughafen Amsterdam Schiphol (Foto: Amsterdam Schiphol Airport)

Der Flughafen Amsterdam Schiphol erwartet im Sommer einen Rekordverkehr mit 12,7 Millionen Passagieren.

Der Flughafen Amsterdam Schiphol bereitet sich auf eine reiseintensive Sommersaison vor und rechnet zwischen dem 3. Juli und dem 30. August 2026 mit über 12,7 Millionen Passagieren. Dies entspricht einem leichten Anstieg gegenüber den 12,4 Millionen Reisenden des Vorjahres und unterstreicht das anhaltende Nachfragewachstum.

Schiphol erwartet im Durchschnitt rund 219.000 Passagiere pro Tag während der Hauptreisezeit, gegenüber 213.000 im Jahr 2025. Darin enthalten sind täglich etwa 71.000 Abflüge, 71.000 Ankünfte und 77.000 Umsteigepassagiere.

Der Flughafen erklärt, der Anstieg spiegele seine anhaltende Bedeutung als wichtiges europäisches Drehkreuz wider, das die Niederlande mit Zielen in ganz Europa, Nordamerika und darüber hinaus verbindet. Die beliebtesten Sommerreiseziele bleiben weitgehend unverändert: Spanien, Großbritannien und Griechenland führen weiterhin die Liste der gefragtesten Länder an, gefolgt von Italien, der Türkei und den USA.

Schiphol hob außerdem die betrieblichen Vorbereitungen für die Hauptsaison hervor, darunter digitale Tools, die Buchung von Zeitfenstern für die Sicherheitskontrolle und Reisehinweise, die darauf abzielen, Staus zu reduzieren und den Passagierfluss während der Stoßzeiten zu verbessern.