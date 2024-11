Amerikaner wollen nach Europa reisen

United Airlines Boeing 787 Dreamliner (Foto: United Airlines)

United Airlines registriert aktuell im Heimatmarkt USA eine deutlich steigende Nachfrage für Urlaubsreisen nach Europa in der Vorweihnachtszeit.

Gegenüber dem Vorjahr beläuft sich der Buchungszuwachs aus Amerika auf zehn Prozent und im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 sogar auf 30 Prozent – und erreicht damit Rekordwerte. Eine aktuelle Studie des Marktforschungsunternehmens Deloitte zeigt zudem, dass US-Verbraucher bereit sind, in diesem Jahr rund 16 Prozent mehr Geld für schöne Erlebnisse rund um die Festtagszeit auszugeben, wobei ihre Ausgaben für physische Geschenke in etwa gleich bleiben.

Besonders hoch im Kurs bei den US-Bürgern, die im November und Dezember nach Europa reisen, steht nach United-Erkenntnissen der Besuch von Weihnachtsmärkten in Städten wie Dresden, Köln, Luzern, Nürnberg, Strasburg und Wien. Dank des umfassenden Flugangebotes von United mit täglich fast 60 Nonstopflügen von den United-Drehkreuzen in europäische Metropolen – darunter bis zu 17 tägliche Flüge nach Frankfurt, München und Berlin sowie fünf tägliche Flüge nach Zürich und Genf – erreichen sie schnell ihr Ziel. Dabei profitieren sie nach der Landung ihres Fluges in Europa auch von der engen Zusammenarbeit zwischen United und den Fluggesellschaften der Lufthansa Group sowie mit der Deutschen Bahn für unkompliziertes Weiterreisen in etwa 130 Städte.

Auch über die Weihnachtsfeiertage 2024 erwartet United ein weltweites Buchungsaufkommen auf Rekordniveau. Gegenwärtige Schätzungen gehen von rund 25 Millionen Fluggästen aus, ein Plus von sechs Prozent gegenüber 2023.

United Airlines