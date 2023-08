American will mit Gol zusammenarbeiten

American Airlines und Gol wollen in nächster Zukunft eine Codeshare Vertrag aufgleisen.

Die beiden Airlines gaben bekannt, sie seien daran ein Codeshare Abkommen auszuhandeln. Ausserdem wollen sie ab dem 1. August ein Vielfliegerprogramm lancieren, dass den Mitglieder der jeweiligen Programme übergreifende Vorteile bringen soll. So sagte Gol CEO Constantino de Oliveira Jr., die Zusammenarbeit biete ihren Smiles Mitgliedern nicht nur Verbindungen in alle Regionen der Vereinigten Staaten, sondern auch in Destinationen auf allen anderen Kontinenten. Gol absolviert keine Flüge nach Nordamerika oder Europa. Dafür betreibt American Airlines 58 wöchentliche Flüge nach und von Brasilien.

