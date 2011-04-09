American mit mehr Verkehr

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat März 7,4 Millionen Fluggäste was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einem Anstieg von 0,8 Prozent entspricht.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,6 Prozentpunkte auf 13,287 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage stieg um 0,8 Prozent auf 10,661 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Angebotserweiterung konnte auch bei American Airlines nicht vollständig am Markt abgesetzt werden, die Flugzeuge waren mit einer Auslastung von 80,7 Prozent um 1,5 Punkte weniger voll als im Vorjahresmärz. Die Fracht ging um 1,7 Prozent auf 439 Millionen Tonnekilometer zurück.