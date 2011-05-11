American meldet weniger Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat April 7,119 Millionen Fluggäste, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einem Rückgang von 0,4 Prozent entspricht.

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat April 7,119 Millionen Fluggäste, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einem Rückgang von minus 0,4 Prozent entspricht.