American meldet soliden Gewinn

Boeing 787-8 American Airlines startet in München (Foto: Flughafen München)

American Airlines konnte im zweiten Quartal 2023 einen Nettogewinn von 1,338 Milliarden US-Dollar einfliegen, nach drei schwierigen Coronajahren kehrt American wieder auf Gewinnkurs zurück.

In der gleichen Zeitspanne des Vorjahres resultierte dank einer steigenden Nachfrage nach Innlandflügen bereits ein Gewinn von 476 Millionen US-Dollar, nun sind auch die Langstreckenflüge wieder zurück und die Kunden sind bereit, höhere Preise für die Flugtickets zu bezahlen. Im ersten Quartal 2023 resultierte bei der weltweit größte Fluggesellschaft nur ein ganz kleiner Gewinn von 10 Millionen US-Dollar, nach drei harten Coronajahren ist American nun wieder in die sichere Gewinnzone zurückgekehrt. Der Umsatz hat sich um 4,7 Prozent auf 14,055 Milliarden US Dollar erhöht. Den operativen Gewinn gibt American Airlines für das zweite Quartal 2023 mit 2,163 Milliarden US Dollar an, im zweiten Quartal des Vorjahres lag der Betriebsgewinn bei 1,017 Milliarden US-Dollar.

Mit American Airlines und ihren Regionaltöchtern flogen im zweiten Quartal 2023 insgesamt 54,285 Millionen Passagiere, das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent. Das Angebot lag bei 69,658 Milliarden Sitzplatzmeilen, was einem Plus von 5,3 Prozent entspricht. Die Nachfrage erreichte 60,020 Milliarden Sitzplatzmeilen, das entspricht einem Wachstum von 4,4 Prozent. Die Auslastung lag bei 86,2 Prozent, 0,7 Prozentpunkte tiefer als im zweiten Quartal 2022.