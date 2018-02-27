American meldet soliden Gewinn

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 42,207 Milliarden US Dollar einen Nettogewinn von 1,919 Milliarden US Dollar.

Der Umsatz ist von 40,108 Milliarden US Dollar auf 42,207 Milliarden US Dollar um 5,2 Prozent angestiegen. Die Kostenseite verteuerte sich um 9,3 Prozent auf 38,149 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte 4,058 Milliarden US Dollar, das entspricht einem Rückgang von 23,2 Prozent. Der Nettogewinn erreichte im Berichtsjahr 1,919 Milliarden US Dollar, ein Jahr zuvor wies die weltweit größte Fluggesellschaft noch einen Nettogewinn von 2,676 Milliarden US Dollar aus.

Im vierten Quartal 2017 stiegen die Einnahmen um 8,2 Prozent auf 10,600 Milliarden US Dollar, die Kosten verteuerten sich um 9,8 Prozent auf 9,910 Milliarden US Dollar. Der Betriebsgewinn erreichte im vierten Quartal 690 Millionen US Dollar (Vorjahr 767 Millionen USD), das entspricht einem Rückgang von zehn Prozent. Der Nettogewinn im vierten Quartal erreichte 258 Millionen US Dollar (Vorjahr 289 Millionen USD).

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2017 insgesamt 199,640 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Wachstum von 0,5 Prozent. Die durchschnittliche Auslastung lag bei 81,9 Prozent und verbesserte sich damit leicht um 0,2 Prozentpunkte.