American meldet soliden Februar

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Februar 2016 14,439 Millionen Passagiere, das waren 3,6 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresfebruar um acht Prozent auf 20,375 Milliarden Sitzplatzmeilen hochgefahren. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 4,7 Prozent auf 15,679 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American hat sich die Auslastung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 2,3 Prozentpunkte auf 77 Prozent verschlechtert. Die Fracht ist um 1,2 Prozent auf 174 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen.

Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2015 zusammen 201,249 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent. American Airlines ist die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt vor Delta und United Airlines.