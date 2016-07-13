American meldet mehr Passagiere

Embraer E175 American Eagle (Foto: Embraer)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Juni 2016 18,117 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von einem Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,8 Prozent auf 24,591 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 2,2 Prozent auf 20,870 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Juni von 85,4 Prozent auf 84,9 Prozent um 0,5 Prozentpunkte zurückgegangen. Die Fracht ist mit einer Transportleistung von 202 Millionen Tonnenmeilen gleich geblieben wie im Vorjahresjuni.

In den ersten sechs Monaten flogen mit American Airlines 98,866 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,5 Prozent.