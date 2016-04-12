American meldet mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat März 2016 17,243 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von einem Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei American Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz um 3,8 Prozent auf 23,261 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 3,3 Prozent auf 19,010 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines hat sich die Auslastung im März von 82,1 auf 81,7 Prozent um 0,4 Prozentpunkte verschlechtert. Die Frachtleistung hat sich um 1,4 Prozent auf 203 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im ersten Quartal 2016 46,915 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.