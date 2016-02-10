American meldet mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Januar 2016 15,232 Millionen Passagiere, das waren 0,3 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjanuar um 0,3 Prozent auf 21,431 Milliarden Sitzplatzmeilen reduziert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 1,6 Prozent auf 17,082 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei der weltweit grössten Fluggesellschaft hat sich die Auslastung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 1,5 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent verbessert. Die Frachtleistung ist um 2,9 Prozent auf 166 Millionen Tonnenmeilen zurückgegangen.

Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2015 zusammen 201,249 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von zwei Prozent. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.