American meldet mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Oktober 2015 17,224 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Wachstum von 3,5 Prozent.

Bei der weltweit grössten Fluggesellschaft wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 2,1 Prozent auf 22,237 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 5,8 Prozent auf 18,943 Milliarden verkaufte Sitzplatzmeilen strak verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Oktober 2015 von 82,2 Prozent auf 85,2 Prozent um drei Prozentpunkte angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 2,5 Prozent auf 208 Millionen Tonnenmeilen verschlechtert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American Airlines 168,940 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von zwei Prozent.