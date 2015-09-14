American meldet mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat August 2015 18,266 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresaugust entspricht dies einem Wachstum von 4,1 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresaugust um 2,7 Prozent auf 24,304 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um fünf Prozent auf 21,024 Milliarden verkauften Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im August 2015 von 84,6 Prozent auf 86,5 Prozent um 1,9 Prozentpunkte angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 3,2 Prozent auf 190 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

In den ersten acht Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American Airlines 135,692 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 1,4 Prozent.