American meldet mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Juli 2015 19,033 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 4,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuli um 2,2 Prozent auf 24,932 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 4,8 Prozent auf 21,776 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Juli 2015 von 85,1 Prozent auf 87,3 Prozent um 2,2 Prozentpunkte angestiegen. Die Frachtleistung hat sich um 4,5 Prozent auf 190 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Geschäftsjahres flogen mit American Airlines 117,427 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von einem Prozent.

American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.