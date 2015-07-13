American meldet mehr Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Juni 2015 17,931 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 2,4 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,4 Prozent auf 23,926 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 2,8 Prozent auf 20,425 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Juni von 85 Prozent auf 85,4 Prozent um 0,4 Prozentpunkte angestiegen. Die Fracht ist um 4,7 Prozent auf 202,594 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

In den ersten sechs Monaten flogen mit American Airlines 98,396 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,4 Prozent.