American meldet mehr Passagiere

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat März 2014 17,105 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 1,7 Prozent.

Seit Mitte Dezember fliegen American Airlines und US Airways fusioniert unter dem Brand American Airlines. Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmärz um 2,9 Prozent auf 22,615 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,9 Prozent auf 18,505 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im März 2014 von 83,4 auf 81,8 Prozent um 1,6 Prozentpunkte zurück gegangen. Die Fracht ist um 11,2 Prozent auf 213,404 Millionen Tonnenmeilen angestiegen.

Die beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways transportierten im Geschäftsjahr 2013 zusammen 193,739 Millionen Passagiere, dies entspricht einem Wachstum von 1,7 Prozent. American Airlines ist neu die weltweit grösste Fluggesellschaft und liegt nun vor Delta und United Airlines.