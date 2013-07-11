American meldet mehr Fluggäste

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Juni 2013 9,645 Millionen Passagiere, gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat entspricht dies einer leichten Zunahme von 0,5 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresjuni um 2,6 Prozent auf 14,345 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich um 2,4 Prozent auf 12,461 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Die Flugzeuge von American Airlines waren mit einer Auslastung von 86,9 Prozent um 0,2 Prozentpunkte schlechter ausgelastet als im Vorjahresjuni. Die Frachtleistung verbesserte sich um acht Prozent auf 160,427 Millionen Tonnenmeilen. Mit American flogen in den ersten sechs Monaten 2013 53,774 Millionen Passagiere, dies waren praktisch gleich viele wie im ersten Halbjahr 2012.