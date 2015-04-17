American meldet leicht weniger Passagiere

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines (American Airlines und US Airways) und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat März 2015 17,067 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem leichten Rückgang von 0,2 Prozent.

Die Verkehrsleistung wurde bei American Airlines verglichen mit dem Vorjahresmärz um 0,9 Prozent auf 22,413 Milliarden Sitzplatzmeilen vermindert. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 0,6 Prozent auf 18,400 Milliarden Sitzplatzmeilen verschlechtert. Bei American Airlines hat sich die Auslastung im März 2015 von 81,8 auf 82,1 Prozent um 0,3 Prozentpunkte verbessert. Die Frachtleistung hat sich um drei Prozent auf 206 Millionen Tonnenmeilen abgeschwächt.

Mit den beiden fusionierten Airlines American Airlines und US Airways und ihren Regionaltöchtern flogen im Geschäftsjahr 2014 197,341 Millionen Passagiere, dies waren 1,9 Prozent mehr als im Jahr 2013.