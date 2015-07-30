American meldet im zweiten Quartal Rekordgewinn

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

American Airlines konnte im zweiten Quartal 2015 einen Rekordgewinn von 1,719 Milliarden US Dollar einfliegen, das entspricht einem Plus von 43 Prozent.

Der Umsatz ging um 4,6 Prozent auf 10,827 Milliarden US Dollar zurück. Die Kostenseite verbilligte sich um 10,5 Prozent auf 8,906 Milliarden US Dollar. Auf der Aufwandseite verbilligte sich der Treibstoff um 37,3 Prozent auf 1,774 Milliarden US Dollar, während sich die Personalkosten um 9,3 Prozent auf 2,364 Milliarden US Dollar verteuerten. Den operativen Gewinn gibt American Airlines für das zweite Quartal 2015 mit 1,921 Milliarden US Dollar an, das entspricht einer Steigerung von 37,3 Prozent.

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete American Airlines bei einem Umsatz von 20,654 Milliarden US Dollar einen Nettogewinn von 2,636 Milliarden US Dollar, das war praktische doppelt so viel wie im ersten Halbjahr 2014.

In den ersten sechs Monaten flogen mit American Airlines 98,396 Millionen Passagiere, das entspricht einem Wachstum von 0,4 Prozent.