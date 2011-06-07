American meldet erneut weniger Passagiere

Mit American Airlines flogen im Berichtsmonat Mai 7,356 Millionen Fluggäste, was gegenüber der gleichen Vorjahresperiode einem Rückgang von minus 0,3 Prozent entspricht.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 0,7 Prozentpunkte auf 13,157 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage stieg um 1,3 Prozent auf 10,955 Milliarden Sitzplatzmeilen. Die Angebotserweiterung konnte am Markt vollständig abgesetzt werden, die Flugzeuge waren mit einer Auslastung von 83,3 Prozent um 0,5 Prozentpunkte besser ausgelastet als im Vorjahresmai. Die Fracht ging um 6,6 Prozent auf 158 Millionen Tonnenmeilen zurück.