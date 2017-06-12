American meldet Maizahlen

American Airlines Boeing 787 (Foto: American Airlines)

Mit American Airlines und ihren Tochterunternehmen flogen im Berichtsmonat Mai 2017 insgesamt 17,426 Millionen Passagiere, das waren praktisch gleich viele wie im Vorjahresmai.

Die Verkehrsleistung wurde gegenüber dem Vorjahresmai um 2,3 Prozent auf 24,288 Milliarden Sitzplatzmeilen erhöht. Die Nachfrage hat sich im Berichtsmonat um 2,6 Prozent auf 19,936 Milliarden Sitzplatzmeilen verbessert. Bei American Airlines ist die Auslastung im Mai von 81,9 Prozent auf 82,1 Prozent um 0,2 Prozentpunkte angestiegen. Die Fracht hat sich um 16,8 Prozent auf 238,792 Millionen Tonnenmeilen verbessert.

Mit American Airlines und ihren Regionaldiensten flogen in den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres 80,320 Millionen Passagiere, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,5 Prozent.